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Everton Cenk’te sona doğru ilerliyor

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, forvete ihtiyaçları olduğunu ve ara transferde bu konuya ağırlık vereceklerini söyledi

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Everton Cenk’te sona doğru ilerliyor
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İngiliz teknik adam, ligde bugün deplasmanda oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Allardyce, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'u transfer edip etmeyecekleriyle ilgili soru üzerine, "Eğer bulabilirsek bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde bu konuda etkin olacağız. Şu andaki durumumuza göre daha fazla gol atmalıyız." diye konuştu.

İngiliz basını, 26 yaşındaki Cenk'le 4,5 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Everton'ın 25 milyon sterlin bonservis ödemeyi kabul ettiğini yazmıştı.

Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Everton, 9. sırada yer alıyor. 24 kez rakip fileleri havalandıran İngiliz temsilcisi, kalesinde 30 gol gördü.

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