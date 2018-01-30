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Eto’o Konyaspor’da

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Eto’o Konyaspor’da
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Antalyaspor'un süper yıldızı Samuel Eto'o Atiker Konyaspor'da...

Kamerunlu yıldız ile transfer döneminde gerçekleştirilen ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan Konya ekibi, 36 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı.

Eto'o'nun transferi için Antalya'ya giden Atiker Konyaspor yönetiminin futbolcu ile birlikte Konya'ya dönmesi bekleniyor.

Kamerunlu yıldız ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı ve Konya ekibinin, bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi.

Samuel Eto'o Antalyaspor forması ile 77 resmi maçta görev alırken 44 kez de gol sevinci yaşadı.

Transfer ile ilgili konuşan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Samuel Eto'o ile görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." dedi

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