Eşref Yücel kupası Ocak’ın

Cihangir Stadı’nda oynanan ve normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan anı maçında kupa, penaltı atışlarında rakibi Cihangir'e 7-6 üstünlük sağlayan Türk Ocağı’nın oldu

Süper Lig ekiplerinden Cihangir’in, lisanslı futbolcuları olan Sezer ve Eser Yücel’in merhum babası Eşref Yücel anısına düzenlediği anı maçında Mesarya ekibi Cihangir bugün Türk Ocağı’nı konuk etti.

Cihangir Stadı’nda oynanan ve normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan anı maçında kupa, penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayan Türk Ocağı’nın oldu.

Cihangir’in eski başkanlarından olan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’ın da izlediği maçın ilk devresini Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği’nden bonservisli olarak kadroya dahil ettiği Ahmet Saygı’nın 40. dakikadaki golü ile 1-0 önde kapadı.

İlk devrenin 32. dakikasında kazanılan serbest vuruşta ise Cihangir kaptanı Fırat’ın yaklaşık 30 metreden direk kaleye gönderdiği topu kaleci İrfan tokatlayarak önledi.

İkinci devrenin 55. dakikasında gelişen Ocak atağında Malik önünde bulduğu topa sert vurdu ancak top direkten döndü.

60. dakikada Fırat’ın şutunda direkten dönen topu Çağlar tamamladı ve skor 1-1’e gelirken 90 dakikalık normal sürede bu skorla tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Cihangir’e 7-6 üstünlük sağlayan Türk Ocağı anı maçında 8-7’lik galibiyetle kupayı kazandı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende maçı yöneten hakemlere plaketlerini merhumun küçük oğlu Eser Yücel verdi. Maçın mağlubu Cihangir’e ise ikincilik kupasını merhum Eşref Yücel’in büyük oğlu Sezer Yücel verirken, karşılaşmanın galibi Türk Ocağı’na ise kupasını Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler takdim etti.