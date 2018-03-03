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Eskrimde, Türkiye’de mücadele edecekler belirlendi

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Eskrimde, Türkiye’de mücadele edecekler belirlendi
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Gençler KKTC Birinciliği dün GAÜ Okullar grubu spor salonunda gerçekleşti.

19-20 Mart tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenecek olan MEB Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na katılabilmek için ter döken sporcular seyircilere oldukça heyecanlı anlar yaşattılar. Maçlarda dereceye giren sporcular madalyalarını alırken, 19-20 Mart'ta Nevşehir'de yapılacak olan MEB Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na isimlerini yazdırdılar.

Dereceye giren sporcular;

TAKIM SONUÇLARI

GENÇ KIZ FLÖRE

1. The English School Of Kyrenıa

2. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji

3. Girne Amerikan Koleji

4. Lapta Yavuzlar Lisesi

GENÇ ERKEK FLÖRE

1. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji

2. Girne Amerikan Koleji

3. 20 Temmuz Fen Lisesi

GENÇ KIZ KILIÇ

1. Girne Amerikan Koleji

2. TED Koleji

3. 19 Mayıs TMK

GENÇ ERKEK KILIÇ

1. Anafartalar Lisesi

2. Girne Amerikan Koleji

3. 19 Mayıs TMK

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