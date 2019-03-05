banner255
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
8 0
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
6 0
 
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
28 0
İncirli, Hasanlar’ı aldı
İncirli, Hasanlar’ı aldı
252 0
İşini garantiye aldı
İşini garantiye aldı
288 0
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
38 0
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
17 0
banner82

“Eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim”

banner27

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, kendisine yönelik eleştirilere cevap vererek “Eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim” açıklaması yaptı

banner262
“Eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim”

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sahaya en iyi performansını yansıtamadığını belirterek, "İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim." ifadelerini kullandı.

Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sarı-kırmızılı takımla çıktığı 5 resmi maçta bir gol atabilen Senegalli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahaya en iyi halimi yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim." şeklinde görüş belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.