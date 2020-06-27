Eski dostun affı yok

Gençlik Gücü’nün eski teknik direktörü olan yeni teknik direktörü olan Hakan Sermaye yönetiminde ilk galibiyetini alan Göçmenköy, play-out hattındaki rakiplerinin 2 puan üzerinde yer alırken, Gençlik Gücü’nün bu mağlubiyetle ligde kalma umutları oldukça azaldı

STAT: Atatürk Stadı HAKEMLER: Serhan Şimşek, Engin Akkagün, Hüseyin Özaşık GÖÇMENKÖY: Ozan Moroğlu, Lawal, Reşit Erişik, Kadir, Kenneth, Fikret Yağcıoğlu, Okoli, Ahmet Hatay, Mevlüt Önal, Rahmi Çelik, Erol Aksunlar GENÇLİK GÜCÜ:Raif Pehlivan, Erin Uluçlar, Cahit Solkanat, Mehmet Kaygısız, Lawrence Erdoğ Barkınay, Ümitcan Babahan, Berke Zorba, Prınce Boateng, Tayfun Doğan, Kalonjı GOLLER: Dk.46 ve 51 John Okoli, Dk.53 Kenneth (Göçmenköy) – Dk.48 Kalonji (Gençlik Gücü) İsa TABAK K-Pet Süper Lig’in 24.haftasında iki Başkent ekibi Göçmenköy ile Gençlik Gücü kozlarını Atatürk Stadı’nda paylaştılar. Mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanan Göçmenköy play out hattı dışında kalmaya devam ederken, 4 maçlık sonra galibiyetle tanıştı. Gençlik Gücü’nün eski teknik direktörü olan yeni teknik direktörü olan Hakan Sermaye yönetiminde ilk galibiyetini alan Göçmenköy, play-out hattındaki rakiplerinin 2 puan üzerinde yer alıyor. Karşılaşmada Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri Okoli (2) ve Kenneth kaydederken, Gençlik Gücü’nde Kaloni’nin golü galibiyete yetmedi. Maçın sonucunda Göçmenköy 30 puana yükselirken, Gençlik Gücü 15 puanda kalarak ligin dibindeki yerini değiştiremedi.Göçmenköy’ün eski teknik direktörü olanKemal Yürekli yönetimindeki Gençlik Gücü,bu mağlubiyetle ligde kalma umutlarını daha da azalttı.