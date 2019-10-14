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Eski dostlardan Kartal'a acı fatura

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Göçmenköy, Yenicami kökenli 7 futbolcusunun ilk 11’de yer aldığı maçta rakibini mağlup ederek hem rakibine ilk mağlubiyetini aldırdı hem de puanını 10’a yükseltip puanları eşitledi. Okoli ve Ömer, eski takımlarına gol atan futbolcular oldular

Eski dostlardan Kartal'a acı fatura
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Stad: Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Burak Mandıralı, Necmi Bulut

Yenicami Ercan ,Hüseyin Sadıklar,Yasin ,Fırat (Hasan Evren) Hascan ,Mehmet Göktaş(Hasan) Mehmet Altın, Junior Mfede, Abaka, Farouk ,Mahmut (Ali Üçtaş)

Göçmenköy : Ozan ,Kemal ,( Mevlüt) Lawal ,Reşit,Neval ,Ahmet (Kadir),John Okoli,Joseph Ömer ,Rahmi ,Fikret (Erin)

Goller: Dk.40 (P) Mehmet Altın, Dk.68 Junior Mfede (Yenicami), Dk.24 ve 61 John Okoli, Dk.58 Ömer Gül (Göçmenköy)

K-PET Süper Ligde 5. haftanı kapanış maçında Göçmenköy konuk olduğu Yenicami'yi 3-2 yendi. Atatürk Stadı’nda kalabalık futbolsever kitlesinin izlediği maçta takım olarak iyi oynayan Göçmenköy’de 2 gol atan John Okoli, Yenicami savunmasını adeta hallaç pamuğu gibi dağıtarak maçın yıldızı oldu. Ömer Gül’ün golü ise ayakta alkışlandı.

Göçmenköy, Yenicami’yi siyah beyazlılardan kiraladığı oyuncular Okoli ve Ömer’in golleriyle yendi. Karşılaşmayı Göçmenköy 3-2’lik skorla kazanarak Yenicami’ye bu sezonki ilk yenilgisini aldırttı. Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri Yenicami’den kiralanan John Okoli (2) ve Ömer kaydetti. Yenicami’nin gollerini ise penaltıdan Mehmet Altın ve Junior Mfede attı. 2-3’lük skor sonra ardından ligdeki ilk kez kaybeden Yenicami 10 puanda kalırken, Göçmenköy de 10 puanını yükseltti.

Etiketler; #Göçmen #Yenicami
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