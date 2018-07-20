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Esin'in hedefi sezona yetişmek

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Esin'in hedefi sezona yetişmek
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K-PET Süper Lig'in son şampiyonu Yenicami'nin, serbest transfer hakkını kullanarak transfer ettiği Esin Sonay, geçirdiği ameliyat sonrasında rehabilite süreci yaşıyor.

Çok sıkı bir çalışma süreci içerisine girerek, doktorlarının da takdirini kazanan Esin Sonay, yeni sezonun ilk haftasına kadar hazır duruma gelebilir.

Ancak futbolcusundan çok şey bekleyen Yenicami'nin teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Esin Sonay'ın ilk hafta maçına yetişmesinden çok, Yenicami'ye forma giyeceği 3 sezon boyunca vereceklerinin önemli olduğunu söyledi.

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