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Esentepe’ye kariyerli golcü

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Esentepe’ye kariyerli golcü
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K-PET Birinci Lig’den, K-PET Süper Lige yükselme hedefinde olacak olan Esentepe, Hasan Özçelik’in yerine yine kariyerli bir golcüyü kadrosuna kattı.
Esentepe, kariyerinde Sakaryaspor, Giresunspor ve 1461 Trabzon gibi önemli takımlar bulunan glcü futbolcu İlkay Demir’i transfer etti. Esentepe’nin, İlkay Demir’den sonra 1 Türkiyeli futbolcu için daha girişimde olduğu öğrenildi. Bu arada Esentepe, Turan İlçiktay’ı ise Değirmenlik’e verdi. 

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