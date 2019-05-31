Esentepe’ye ağır fatura

KTFF Disiplin Kurulu, Binatlı – Esentepe, K-Pet Süper Lig Play Out maçı sonrasında yaşananlar dolayısıyla Esentepe kulübüne ağır cezalar verdi.
Disiplin Kurulunun aldığı kararlar şöyle:
“Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında oynanan Binatlı – Esentepe, K-Pet Süper Lig Play Out maçının bitimi sonrasında, Esentepe başkanı Umut Bahadır’a, saha içerisine girip hakem soyunma odasına doğru giderek, hakeme yönelik kişilik haklarına saldırıda bulunduğu, hakaret, küfürle ve tehditlerde bulunduğu keza, hakem soyunma odasının kapısını zorlayıp içeriye girmeye teşebbüs etmesi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Ayni maç bitiminde, hakeme yönelik kişilik hakkına saldırıda bulunan, hakaret, küfür, tehdit içerikli sözler söyleyen Esentepe futbolcusu Muhammed Ali Karal’a, 3 maç, Esentepe teknik direktörü Hüseyin Çağer’e, 2 maç ceza verildi.
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Yaklaşık 15-18 Esentepe taraftarının tribünden atlayarak oyun alanına girip, hakem odasının bulunduğu bölgede stadyumun düzeni bozacak ve güvenliği ihlal edecek şekilde eylemde bulunmaları nedeniyle Esentepe’ye, 1 maç saha kapatma cezası verildi.”