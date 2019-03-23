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Esentepe’nin onurlu yürüyüşü

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Esentepe ligde kalmak için büyük bir mücadele verirken, penaltıdan Junior ve Mahmut’un golleriyle Cihangir’i mağlup etti. Maçta Fırat’ın penaltı vuruşunu kurtaran kaleci Onur, takımını ayakta tutan isim oldu

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Esentepe’nin onurlu yürüyüşü
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Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler:  Osman Özpaşa, Hüseyin Özaşık, İsmail Ercan

Esentepe: Onur Özbingül, Hasan Sungur (Dk.82 Muhammed), Yakup Şen, Mustafa Kılıç, kağan Görneçli, Mahmut İzoğlu, Uğurcan Başayak, Efoza Francis, Junior Mfede (Dk.89 Şahin), Şükrü Erdoğan (Dk.78 Ahmet Çağer), Vurkan Görneçli

Cihangir: Tuğcan Aksulu, Erol Aksunlar, Nurettin Gecekuşu, Mikail Sivri, Çağlar Toklu, Fırat Ersalan, Musa Şanlıer, Ali Öztürk, Doğan Işıker (Dk.Halil İbrahim), Uche Sunday, Henry Belle

Goller: Dk.39 penaltıdan Junior Mfede, Dk.75 Mahmut İzoğolu (Esentepe)

K-Pet Süper Lig’in 23. haftasında Esentepe, sorunlu bir hafta geçiren rakibi Cihangir’i 2-0’lık net bir skorla geçerek ligde kalma şansını sürdürdü.

Maçın başından sonuna kadar galibiyet için istekli olan Esentepe, aradığı golü 39. dakikada penaltıdan Junior ile bularak ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Skor 1-0 ike Esentepe kalecisi Onur, Cihangir kaptanı Fırat’ın penaltı vuruşunu kurtararak takımını ayakta tutarken, Esentepe, 75. dakikada Mahmut İzoğlu ile farkı ikiye çıkararak rahatladı. Sağ kanattan ileriye çıkan mahmut, golü atan isim oldu. 2-0

Kalan bölümlerde skor üstünlüğünü korumayı başaran Esentepe karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken puanını 19’a çıkardı. Cihangir ise 37 puanda kaldı.

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