Esentepe’den Doğan’a, kötü şaka

Esentepe, Doğan Türk Birliği deplasmanında yaşadığı birçok olumsuzluğa rağmen 3 puanı kazanırken, düşme hattından kurtuldu. Esentepe, aldığı 3 puanla Doğan Türk Birliği’ne resmi maçlarda 11 maç sonra mağlubiyeti tattırırken, rakibine şampiyonluk yarışında ağır hasar verdi

Stad: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, İsmail Egeli, Mehmet Ekşici

DTB: Cem, Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Aydın, Çağrı, Bayram, Raheem, Sercan, Kenan, İbrahim (Eko, Okafor

Esentepe: Onur, Mustafa Kılıç, Hasan, Uğurcan, Vurkan (Muhammed), Kağan (Mustafa), Yakub, Şükrü, Francis, Junior(Hüseyin), Mahmut

Goller: Okafor, Sercan Demirman (DTB), Junior 2, Francis (Esentepe)

Kırmızı Kart: Kenan (DTB) - Muhammet (Esentepe)

K-Pet Süper Ligin 20. hafta maçında Doğan Türk Birliği ile Esentepe Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Kötü bir zeminde oynanan karşılaşmada kazanan 3-2’lik skorla konuk Esentepe oldu.

Lig sonuncusu Esentepe, böylelikle ligde son 8 haftadır puan kaybetmeyen şampiyonluk adayı Doğan Türk Birliği deplasmanından, 3 önemli oyuncusundan yoksun olmasına, yarım saat 10 kişi oynamasına rağmen galibiyetle ayrılarak büyük bir sürprize imza attı. Esentepe, bu galibiyetle şampiyonluk yolunda rakibine önemli bir darbe vurdu. Esentepe’yi Doğan Türk Birliği deplasmanında galibiyete taşıyan golleri 14 ve 33’te penaltıdan Junuior 2 ve 51’de Francis atarken, Doğan Türk Birliği’nin gollerini maçta 1 penaltıyı değerlendiremeyen 45’te Okafor ve 61’de Sercan attı. Esentepe’de 60’da Muhammed, Doğan Türk Birliği’nde ise 87’de Kenan kırmızı kart gördüler.

Bu skorun ardından Doğan Türk Birliği lider Yenicami’nin 6 puan gerisine düşerken 42 puanda kaldı. Esentepe ise puanını 13 yaparken, maç fazlasıyla play out hattına çıktı.