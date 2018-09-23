Esentepe’de gergin başlangıç

Esentepe ile Lefke, Bidemi ve Yakup’un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldılar. Geçmişten gelen bir hüsumetten dolayı tribünlerde 2 takım taraftarı arasında başlayan gerginlikler, güçlükle önlendi

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı Hakemler: Utku Hamacıoğlu, Cem Öksüzoğulları, Sertan Alkın Esentepe: Ali Karal, Mahmut, Şahin(Hüseyin), Zady Moise, Uğurcan, Ahmet, Yakub Şen, Moulaye, Ediz, Henry, Hürkan(Kağan) Lefke: Mehmet, Mustafa, Arif(Deniz), Aykut, Rahmi, Allen, Kaan(M.Volkan), Semih, Yılmaz(Yakup), Candy, Bidemi Goller: 90+4 Dk Yakup(Esentepe), 56.Dk Bidemi K-Pet Süper Ligin ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Esentepe konuk ettiği Lefke ile 1-1 berabere kaldı. Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle geçilirken Lefke atağında Candy’nin ortasında Semih topu ağlara yolladı ancak hakem Candy’nin topu dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmanın 56. dakikasında Semih’in pasında Bidemi vurdu defansa da çarpan top kaleciyi yanıltarak ağlara giderken, Lefke 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Esentepe’de, 63. dakikada Ediz’in vuruşunda top yan direkten döndü. 90+4 de Lefke defansının uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Yakup düzgün bir vuruşla topu filelere gönderirken karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla ki takım da lige birer puanla başladı.