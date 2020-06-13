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Esentepe’de, Gençler esti

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Esentepe ile Gençler Birliği arasında oynanan hazırlık maçı heyecan içerisinde geçerken, maçı konuk Gençler Birliği 3 – 2 kazandı

Esentepe’de, Gençler esti

Richard BEALE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

K-PET Birinci Lig ekipleri Esentepe ile Gençler Birliği de dün Erdal Barut Stadında karşılaştılar. Son hazırlık maçlarını oynayan 2 ekibin mücadelesinde ilk devreGençler Birliği’nin 1-0 üstünlüğünde sona erdi. Gol Bülent’ten geldi.

İkinci devrede maçın temposu yükselirken, toplam 4 gol oldu. Esentepe, Yakup ve penaltıdan Nersin’in golleriyle 2-1 öne geçmesine rağmen, Mete’nin 2 frikik golüne engel olamadı. Maç da 2 – 3 sona erdi.

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