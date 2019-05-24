Esentepe’de Çağer takımdan ayrıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde Play-Out müsabakalarında Binatlı ile Play-Out finali oynayacak olan Esentepe’de hücum futbolcusu Ahmet Çağer takımdan ayrıldı.

Ahmet Çağer amcası olan takımın teknik direktörü Hüseyin Çağer, Ahmet’in ayrılmasına tepki gösterirken, Ahmet’in zor dönemde takımdan ayrılaması nedeniyle kendisinin ortada kaldığını açıkladı. Hüseyin Çağer, bundan sonraki futbol hayatında Ahmet’e başarılar diledi.

Bu arada Esentepe’de, cezası nedeniyle Play-Outun son 2 maçında forma giyemeyen Kağan Görneçli’nin cezası biterken, Kağan Play-Out finalinde oynayacak.