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Esentepe’de beklenmedik istifa

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Esentepe’de beklenmedik istifa
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Süper Lig’den düşen son takım olan Esentepe Spor Kulübü’nde başkan Umut Bahadır, camia ve takımda bir heyecan ve motivasyon getirmek için başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklayarak yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Beyazbayram’ın başkanlığında yönetim kurulunda görev yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Umut Bahadır’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz Haziran ayında Esentepe spor kulübümüzde başkan adayı çıkmaması sonucu, kulübün başkanlık görevini severek ve isteyerek üstlenmiştim. Esentepe Spor Kulübü olarak;Benim başkanlık dönemimde takımımız lig düşmüştür buda ben ve yönetim kurulum başarısız olmuştur. Kulübümüz tüzüğü gereği başkanlık süresinin iki yıl olmasına rağmen, kulübümüzde yeni bir heycan,motivasyon sağlanabilmesi adına yönetim kurulu üyelerimizden İbrahim Beyazbayram arkadaşımızın bu bayrağı ileriye taşıması için görevimden istifa ettiğimi ama kulüp yönetiminde en aktif şekilde yer alacağımı ve görev yaptığım bir yıllık süre zarfında yanımda olan herkese teşekkür ederim.”

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