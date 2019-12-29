Esentepe uzatmada güldü

Richard BEALE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U21 1. Lig'de 14.haftada oynanması gereken ancak ertelenen Esentepe - Karşıyaka maçını Esentepe 2-1 kazandı.

Ferdi Güzel'in yönettiği Erdal Barut Stadındaki maçı Karşıyaka yedek futbolcusu olmadan çıktı. Karşıyaka maçta Volkan Türüt ile öne geçmesine rağmen Esentepe son bölümde bulduğu gollerle maçı kazandı. Osman Erdoğan ve Hüseyin Deynekli'nin uzatmalarda attığı gollerle maç 2-1 sona erdi.

U21 1. Lig'de erteleme maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lapta - Mormenekşe: 3-0

Gençler Birliği - Çanakkale: 1-3