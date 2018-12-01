Esentepe umutlarını yeşertti

Yer: Erdal Barut Stadyumu
Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Ferhat Tuna, Hüseyin Özkan
Esentepe: Ali Karal, Mahmut İzoğlu, Hasan Sungur, Şahin Şeker, Uğurcan Başayak, Ahmet Karal, Yakup Şen, Kağan Görneçli(Dk.76 Muhammet Ali Karal), Odi Henry(DK.90 Hürkan Görneçli), Tidiane Sane, Zody Moise
Çetinkaya: Cenk Yılmaz, Hakan Karacaoğlu(Dk.76 Ümitcan Babahan), Abbas Osum, Batuhan Calban, Ömer Gül, Behiç Kum(Dk.85 Erhan Kendirci), Ogu Nwachukwu, Faye Baptiste, Mete Sağır(Dk.57 Ali Lamin), Çağdaş Arslan, Tunç Özgürgün
Gol: Dk.78 Tidiane Sane(Esentepe)
K-PET Süper Lig'de düşme hattından çıkmak isteyen Esentepe, Sane'nin golüyle Çetinkaya'yı mağlup ederek 8 hafta sonra yeniden galibiyetle tanışırken, alt sıralardan kurtulma adına umutlarını tazeledi. Son haftalarda çıkışa geçen Çetinkaya ise zorlu deplasmandan mağlup ayrılarak iyice rahatlama şansını kullanamadı.
11.DK: Hasan Sungur’un savunma arkasına attığı topla buluşan Odi Henry ceza sahasına girdi ve çok sert vurdu. Kaleci Cenk topu karşılamayı başardı.
27.DK: Behiç’im ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Ömer Gül’ün yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali Karal karşıladı.
42.DK: Ceza sahasına gönderilen topta Ahmet Karal’dan önce müdahale geldi topu önünde bulan Odi Henry ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Kaleci Cenk topu kontrol etmeyi başardı.
52.DK: Sağ kanattan Ogu’nun getirdiği topta ceza sahasında topla buluşan Hakan yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.
78.DK: Şahin Şeker’in ceza sahasına yolladığı topta savunmanın müdahalesinden sonra topu güzel kontrol eden Sane harika bir vole vuruşla topu ağlara gönderip skoru belirledi. 1-0