banner107
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
27 0
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
14 0
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
20 0
Naylon poşetler artık paralı
Naylon poşetler artık paralı
75 0
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
24 0
Karşıyaka göze geldi
Karşıyaka göze geldi
234 0
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
73 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
61 0
banner82

Esentepe umutlarını yeşertti

banner27

Esentepe, Sane'nin golüyle Çetinkaya'dan 3 puanı alarak, 7 puana yükselirken maç fazlasıyla düşme hattından çıkıp, umutlarını yeşertti. Necati Tilki yönetiminde ilk galibiyetini alan rakibine mağlup olan Çetinkaya, 15 puanda kaldı

banner210
Esentepe umutlarını yeşertti
banner215

Yer: Erdal Barut Stadyumu

Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Ferhat Tuna, Hüseyin Özkan

Esentepe: Ali Karal, Mahmut İzoğlu, Hasan Sungur, Şahin Şeker, Uğurcan Başayak, Ahmet Karal, Yakup Şen, Kağan Görneçli(Dk.76 Muhammet Ali Karal), Odi Henry(DK.90 Hürkan Görneçli), Tidiane Sane, Zody Moise

Çetinkaya: Cenk Yılmaz, Hakan Karacaoğlu(Dk.76 Ümitcan Babahan), Abbas Osum, Batuhan Calban, Ömer Gül, Behiç Kum(Dk.85 Erhan Kendirci), Ogu Nwachukwu, Faye Baptiste, Mete Sağır(Dk.57 Ali Lamin), Çağdaş Arslan, Tunç Özgürgün

Gol: Dk.78 Tidiane Sane(Esentepe)

K-PET Süper Lig'de düşme hattından çıkmak isteyen Esentepe, Sane'nin golüyle Çetinkaya'yı mağlup ederek 8 hafta sonra yeniden galibiyetle tanışırken, alt sıralardan kurtulma adına umutlarını tazeledi. Son haftalarda çıkışa geçen Çetinkaya ise zorlu deplasmandan mağlup ayrılarak iyice rahatlama şansını kullanamadı.

11.DK: Hasan Sungur’un savunma arkasına attığı topla buluşan Odi Henry ceza sahasına girdi ve çok sert vurdu. Kaleci Cenk topu karşılamayı başardı.

27.DK: Behiç’im ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Ömer Gül’ün yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali Karal karşıladı.

42.DK: Ceza sahasına gönderilen topta Ahmet Karal’dan önce müdahale geldi topu önünde bulan Odi Henry ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Kaleci Cenk topu kontrol etmeyi başardı.

52.DK: Sağ kanattan Ogu’nun getirdiği topta ceza sahasında topla buluşan Hakan yakın mesafeden topu üstten dışarı gönderdi.

78.DK: Şahin Şeker’in ceza sahasına yolladığı topta savunmanın müdahalesinden sonra topu güzel kontrol eden Sane harika bir vole vuruşla topu ağlara gönderip skoru belirledi. 1-0

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.