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Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı

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Esentepe'nin takviyeleri devam ederken, kırmızı beyazlılar, Fikirtepespor'dan İsmail Aslan ile anlaşarak futbolcuya dün federasyonda imza attırdı

Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
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K-PET Birinci Lig'in ikinci devresine deplasmanda alınan Akova galibiyetiyle başlayan Esentepe'nin takviyeleri devam ediyor.

Teknik direktör Davut Kansu yönetiminde K-PET Süper Lige yükselmeyi hedefleyen Esentepe, bugün oynayacağı Mormenekşe maçı öncesinde orta sahaya Türkiye'den takviye yaptı.

İstanbul Süper Amatör küme takımlarından Fikirtepespor'dan, İsmail Aslan ile anlaşarak futbolcuya dün federasyonda imza attıran Esentepe futbolcuyu bugün oynayacağı Mormenekşe maçında oynatacak. İsmail, daha önce Türkiye'den İlkay'ı transfer eden Esentepe'nin, ikinci Türkiyeli futbolcusu oldu.

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