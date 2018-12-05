Esentepe, "Tribünde küfüre hayır" kampanyası başlattı

Esentepe'de Umut Bahadır başkanlığındaki yönetim kurulu, taraftarlarına yönelik "Tribünde küfüre hayır" sloganıyla, kampanya başlatırken, başkan Umut Bahadır, yaptığımızın spordan ibaret olduğunu unutmadan, tribünde davranmalıyız, dedi

K-PET Süper Lig ekibi Esentepe'de, Umut Bahadır başkanlığındaki yönetim kurulu, taraftarlarına yönelik olarak "Tribünde küfüre hayır" sloganıyla, bir kampanya başlattı.

12. haftada Türk Ocağı ile oynayacakları maça da "Tribünde küfüre hayır" sloganıyla çıkacak olan Esentepe'nin başkanı Umut Bahadır, kampanya ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Tribünlerimizde çocuklarımızın, bayanlarımızın olduğunu unutarak karşılaşma esnasında kendimizi maçın atmosferine kaptırıp küfür ediyoruz. Hepimiz bunları yapmaktayız.

Bu nedenle Esentepe Spor Kulübü yönetim kurulu olarak ilk önce kendimize, daha sonra tribünlere çeki düzen verebileceğimizi düşünerek, "Tribünde küfüre hayır" kampanyası başlattık. Yaptığımızın spordan ibaret olduğunu unutmadan Esentepe'nin başarısı için yolumuza devam edeceğiz. Tüm kulüplerimizin de aynı hassasiyeti göstermesini bekler futbolun geleceği için artık herkes bir adım atmalı diyoruz."