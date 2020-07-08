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Esentepe tırmanışta

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Mormenekşe’yi, Kağan 2 ve Hüseyin Deynekli’nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Esentepe, 41 puana yükselip play off hattına tırmandı

Esentepe tırmanışta

Richard BEALE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Birinci Ligde dün 27. Hafta maçında, Mormenekşe,Esentepe’yi konuk etti.

Cemal BalsesStadında oynanan ve Zekai Töre, Cenk Aras Özfuttu ile Mehmet Ekşicihakem üçlüsünün yönettiği maçta orta sıralarda yer alan 2 takım Mormenekşe ile Esentepekarşılaştı.

Zaman zaman gerginleşen maçta daha iyi oynayan takım olan Esentepe, ilk devrede Ahmet Dadaş ve Emre Kuvvetlişahin’in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Mormenekşe’yi, Kağan 2 ve Hüseyin Deynekli’nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Esentepe, 41 puana yükselip playoff hattına yükselirken, Mormenekşe 35 puanda kalıp, playout tehlikesini hissetmeye devam etti.

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