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Esentepe tepe taklak oldu

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Esentepe, puan umudu ile geldiği Başkent’te Gençlik Gücü’ne ikinci devrede teslim oldu. İlk devresi golsüz sona eren maçtan Gençlik Gücü, Debola’nın liderliğinde farklı galip ayrıldı

Esentepe tepe taklak oldu
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YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Ali Akçınar, Ahmet Özkurtuluş

GENÇLİK GÜCÜ: Mustafa, Tayfun(DK 80 İltaç), Mehmet, İdan(DK 80 Mahmut), Özcan, Arif, Ali, Boateng(DK 81 Abdullah), Asben, Debola, Özgür.

ESENTEPE: Ali, Uğurcan, Şahin, Moisee, Mahmut, Ahmet, Yakup, Odi, Sane(DK 64 Mustafa), Edis(DK 70 Burak), Hürkan(DK 38 Kağan).

GOLLER: DK 66,73 Debola, DK 75 Boateng, DK 79 Özgür(Gençlik Gücü).

K-PET Süper Lig’de Gençlik Gücü, hücum oyuncularının golleriyle Esentepe’yi 4 farkla geçti. Debola 2, Özgür ve Prince’in golleri, Gençlik Gücü’ne ilk 3 puanı getirdi. Esentepe ise ilk mağlubiyetini aldı.

10.DK: Sol kanattan gelişen Esentepe atağında Edis’in güzel ortasında arka direkte Ahmet Karal’ın müsait durumda yaptığı kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

23.DK: Sol kanattan gelişen Gençlik Gücü atağında Boateng’in pasında Ali Akbulut’un müsait durumda yaptığı vuruş yandan az farkla auta gitti.

25.DK: Bir başka Gençlik Gücü atağında Boateng’in vuruşunu kaleci Ali Karal önlemeyi başardı.

33.DK: Esentepe takımının kazandığı serbest vuruşta Edis’in kaleye gönderdiği topu Gençlik Gücü kalecisi Mustafa iki hamlede önlemeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

63.DK: Gelişen Gençlik Gücü atağında Debola’nın ara pasında Özgür Ongun kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

66.DK: Sağ kanattan Boateng ile başlayan ev sahibi takım atağında bu oyuncunun rakibinden sıyrılıp yaptığı ortada savunmadan dönen topu Debola filelere gönderdi.1-0

73.DK: Esentepe savunmasından topu kapan Debola yaptığı sert vuruş sonrası kendisinin iki, takımının ikinci golünü filelere gönderen isim oldu.2-0

75.DK: Özgür Ongun ile sağ kanattan başlayan Gençlik gücü atağında topu iyi taşıyan Özgür ceza alanı içerisinde verdiği pas sonrası Boateng farkı üçe çıkaran isim oldu.3-0

79.DK: Sağ kanattan Boateng ile başlayan Gençlik Gücü atağında bu oyuncunun pasında Özgür Ongun yaptığı vuruşla farkı dört’e çıkaran isim oldu.4-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçı kazanan Gençlik Gücü 3 puanın sahibi oldu.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)

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