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Esentepe, Sungur’suz

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Esentepe, Sungur’suz
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Berkem ERTÜRK

K-PET Süper Ligin 24. haftasında 30 Mart Cumartesi günü Saat 14:30’da Şht Hüseyin Ruso Stadında, Küçük Kaymaklı ile Esentepe, play out hattını ilgilendiren haftanın en önemli maçına çıkacaklar. Son 4 maçtan 10 puan çıkaran Küçük Kaymaklı ile 9 puan çıkaran Esentepe arasında oynanacak olan Esentepe’nin başarılı defans futbolcusu Hasan Sungur maçta forma giyemeyecek. Cihangir maçında sarı kart gören Hasan Sungur, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Küçük Kaymaklı deplasmanında oynayamayacak.

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