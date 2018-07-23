Esentepe sezonu açtı

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'de yeni sezon hazırlıkları, dün Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nda başladı. Esentepe'nin ilk antrenmanına yeni transfer İsmet Paşa Pehlivan ile takıma dönen Ali Karal ve Kağan Görneçli de katıldılar

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'de yeni sezon hazırlıkları, dün saat 18:30'da antrenör Davut Kansu yönetiminde başladı.

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nda antrenmanlara başlayan Esentepe'de Umut Bahadır başkanlığındaki yönetim kurulu ise yerli ve yabancı oyuncu transfer çalışmalarını yürütüyor. Esentepe'nin ilk antrenmanına yeni transfer İsmet Paşa Pehlivan da katıldı. Uzun süreli sakatlık sorununu atlatan İsmet Paşa, Esentepe'de yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Esentepe Erdal Barut Stadı'nın zemini yeni ekildiğinden dolayı Esentepe, 1 ay boyunca Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nda antrenmanlarını yapacak.

Esentepe'nin hazırlık maçları programı ise şöyle olacak:

12 Ağustos, Girne Halk Evi

14 Ağustos, Küçük Kaymaklı

18 Ağustos, Ozanköy

23 Ağustos, Dumlupınar

Bu arada Esentepe yönetim kurulu, 7 - 9 Eylül tarihleri arasında Erdal Barut anısına, Esentepe, Türk Ocağı, Girne Halk Evi ve Gençler Birliği'nin katılımıyla dörtlü futbol turnuvası düzenleyecek.

Bahadır: Sıkıntı yaşamak istemiyoruz

Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır yeni sezon hazırlıkları ve ligdeki hedefleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Esentepe olarak K-PET Süper Lig'deki ilk hedefimiz sezonu play out oynamadan tamamlamak olacak. Sezon içerisinde sıkıntı yaşamak istemiyoruz.

Bu nedenle de gerekli transferleri yaparak, iyi çalışarak lige gireceğiz. Sezonun sonunda ilk 10 içerisinde yer almayı hedefleyeceğiz. Bunu da başaracağımıza inanırım."