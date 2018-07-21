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Esentepe sezonu açıyor

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K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'de yeni sezon hazırlıkları, Pazartesi günü Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nda başlayacak

Esentepe sezonu açıyor
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K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'de yeni sezon hazırlıkları, Pazartesi günü saat 18:30'da başlayacak.

Takımı K-PET Süper Lige taşıyan antrenör Davut Kansu yönetiminde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nda antrenmanlara başlayacak olan Esentepe'de Umut Bahadır başkanlığındaki yönetim kurulu ise transfer çalışmalarını yürütüyor.

Esentepe Erdal Barut Stadı'nın zemini yeni ekildiğinden dolayı Esentepe, 1 ay boyunca Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'nda antrenmanlarını yapacak.

Esentepe'nin hazırlık maçları programı ise şöyle olacak:

12 Ağustos, Girne Halk Evi

14 Ağustos, Küçük Kaymaklı

18 Ağustos, Ozanköy

23 Ağustos, Dumlupınar

Bu arada Esentepe yönetim kurulu, 7 - 9 Eylül tarihleri arasında Erdal Barut anısına, Esentepe, Türk Ocağı, Girne Halk Evi ve Gençler Birliği'nin katılımıyla dörtlü futbol turnuvası düzenleyecek.

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