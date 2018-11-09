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Esentepe'nin cezası belli oldu

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Esentepe - Mağusa Türk Gücü, maçında yaşanan olaylar neticesinde Esentepe'ye 1,000.TL para cezası, futbolcular Fatih Karal ve Batuhan Güneş’e 12 maç ceza verildi. Kendi takım arkadaşını ve rakip oyuncusunu darp eden Binatlı U17 Takımı futbolcusu Elmaz Ellidört’e, 6 maç ceza verildi

Esentepe'nin cezası belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 02-05 Kasım 2018  tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak cezalıları ve cezalarını açıkladı.

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

"Esentepe Erdal Barut stadında oynanan Esentepe - Mağusa Türk Gücü, K Pet Süper Lig maçında yaşanan olaylar neticesinde Esentepe kulübüne taraftarlarının ve futbolcularının neden olduğu saha olaylarından dolayı 1,000.-TL para cezası verildi.

Esentepe futbolcuları Fatih Karal ve Batuhan Güneş’e yaşanan saha olaylarının başlamasına sebebiyet verdikleri nedeniyle 12’şer resmi müsabakadan men cezası verildi.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan Türk Ocağı Limasol – Binatlı, KTFF U17 Ligi A Grubu müsabakasında rakip takım oyuncusuna saldırıda bulunan, kendi takım arkadaşını da darp eden Binatlı futbolcusu  Elmaz Ellidört’e, 6 maç men cezası verildi."

Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında haftanın cezalıları ve cezaları aşağıda belirtildiği gibidir:

KIRMIZI KART CEZALILARI

KULÜP

FUTBOLCU

CEZA

LEFKE TSK

YILMAZ ŞİPAL

2 MAÇ

GENÇLİK GÜCÜ TSK

ÖZGÜR ÖRENCİK

1 MAÇ

GÖNYELİ SK

DİYAR AVAĞ

3 MAÇ

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

AHMET AYDOĞDU

2 MAÇ

L.GENÇLER BİRLİĞİ SK

MUSTAFA BAYDOĞAN

3 MAÇ

L.GENÇLER BİRLİĞİ SK

MEHMET BARAN HANGÜN

2 MAÇ

DEĞİRMENLİK SK

AHMET DUYAR

1 MAÇ

HAMİTKÖY ŞHSK

MUHAMMET SAVAŞÇI

2 MAÇ

KARŞIYAKA ASK

HÜSEYİN KONYALIOĞLU

1 MAÇ

DOĞANCI SK

SEMİH ÇAĞLAR

3 MAÇ

YALOVA SK

MAHMUT İNECİ

1 MAÇ

YENİBOĞAZİÇİ DSK

NAZMİ SAVAŞ

2 MAÇ

GÖÇMENKÖY İYSK

MUSTAFA ÖZBEK

1 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

HASAN ÇAĞAKAN ÇAKA

2 MAÇ

MESARYA SK

MEHMET YARDIMCI

1 MAÇ

CİHANGİR GSK

TOLGA DEPRELİ

3 MAÇ

DÖRTYOL SK

GÖRKEM TAŞ

3 MAÇ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

ABDULLAH ÇOMUNOĞLU

2 MAÇ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

ALİ YUSUF YAVUZ

1 MAÇ

YILMAZKÖY SK

AHMET SAMİ KARAKAŞ

2 MAÇ

4 SARI KART SEBEBİYLE 1 MAÇ CEZALI FUTBOLCULAR

KULÜP

FUTBOLCU

BİNATLI YSK

AHMET ULUHAN

BİNATLI YSK

ABDULLAH UMUT

GENÇLİK GÜCÜ TSK

TAYFUN DOĞAN

GÖNYELİ SK

CHARLES TEIKO FOLLEY

YENİCAMİ AK

ÜNAL KAYA

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

MURAT DELİBAŞ

AKOVA VUDA TÇB

UMUT GÖKTAŞ

AKOVA VUDA TÇB

İRFAN BOŞNAK

DOĞANCI SK

ERSEN ERSMERARSLAN

DÜZKAYA KOSK

OKAN KİBAR

YALOVA SK

GÖKHAN TİTİZ

MESARYA SK

ÜNER HUMMALOĞLU

ÇANAKKALE TSK

ÖMER KOTBAŞ

MARAŞ GSK

MUZAFFER YAZICI

KARŞIYAKA ASK

ENVER EREN ÇAĞLAYAN

DÖRTYOL SK

ARDA BAYRAM

KULÜP

ANTRENÖR/YÖNETİCİ/PERSONEL

CEZA

HAMİTKÖY ŞHSK

TEYSİR TARAZİ

1MAÇ

KARŞIYAKA ASK

SEREDAR ERSÖNMEZER

1 MAÇ

OZANKÖY SK

RIZA ERSEVEN

1 MAÇ

ÇETİNKAYA TSK

CEMAL PAŞA

1 MAÇ

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