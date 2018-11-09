Esentepe'nin cezası belli oldu

Esentepe - Mağusa Türk Gücü, maçında yaşanan olaylar neticesinde Esentepe'ye 1,000.TL para cezası, futbolcular Fatih Karal ve Batuhan Güneş’e 12 maç ceza verildi. Kendi takım arkadaşını ve rakip oyuncusunu darp eden Binatlı U17 Takımı futbolcusu Elmaz Ellidört’e, 6 maç ceza verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 02-05 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak cezalıları ve cezalarını açıkladı.

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

"Esentepe Erdal Barut stadında oynanan Esentepe - Mağusa Türk Gücü, K Pet Süper Lig maçında yaşanan olaylar neticesinde Esentepe kulübüne taraftarlarının ve futbolcularının neden olduğu saha olaylarından dolayı 1,000.-TL para cezası verildi.

Esentepe futbolcuları Fatih Karal ve Batuhan Güneş’e yaşanan saha olaylarının başlamasına sebebiyet verdikleri nedeniyle 12’şer resmi müsabakadan men cezası verildi.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan Türk Ocağı Limasol – Binatlı, KTFF U17 Ligi A Grubu müsabakasında rakip takım oyuncusuna saldırıda bulunan, kendi takım arkadaşını da darp eden Binatlı futbolcusu Elmaz Ellidört’e, 6 maç men cezası verildi."

Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında haftanın cezalıları ve cezaları aşağıda belirtildiği gibidir: