Esentepe'nin cezası belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 02-05 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak cezalıları ve cezalarını açıkladı.
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
"Esentepe Erdal Barut stadında oynanan Esentepe - Mağusa Türk Gücü, K Pet Süper Lig maçında yaşanan olaylar neticesinde Esentepe kulübüne taraftarlarının ve futbolcularının neden olduğu saha olaylarından dolayı 1,000.-TL para cezası verildi.
Esentepe futbolcuları Fatih Karal ve Batuhan Güneş’e yaşanan saha olaylarının başlamasına sebebiyet verdikleri nedeniyle 12’şer resmi müsabakadan men cezası verildi.
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan Türk Ocağı Limasol – Binatlı, KTFF U17 Ligi A Grubu müsabakasında rakip takım oyuncusuna saldırıda bulunan, kendi takım arkadaşını da darp eden Binatlı futbolcusu Elmaz Ellidört’e, 6 maç men cezası verildi."
Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında haftanın cezalıları ve cezaları aşağıda belirtildiği gibidir:
|
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
KULÜP
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
LEFKE TSK
|
YILMAZ ŞİPAL
|
2 MAÇ
|
GENÇLİK GÜCÜ TSK
|
ÖZGÜR ÖRENCİK
|
1 MAÇ
|
GÖNYELİ SK
|
DİYAR AVAĞ
|
3 MAÇ
|
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|
AHMET AYDOĞDU
|
2 MAÇ
|
L.GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
MUSTAFA BAYDOĞAN
|
3 MAÇ
|
L.GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
MEHMET BARAN HANGÜN
|
2 MAÇ
|
DEĞİRMENLİK SK
|
AHMET DUYAR
|
1 MAÇ
|
HAMİTKÖY ŞHSK
|
MUHAMMET SAVAŞÇI
|
2 MAÇ
|
KARŞIYAKA ASK
|
HÜSEYİN KONYALIOĞLU
|
1 MAÇ
|
DOĞANCI SK
|
SEMİH ÇAĞLAR
|
3 MAÇ
|
YALOVA SK
|
MAHMUT İNECİ
|
1 MAÇ
|
YENİBOĞAZİÇİ DSK
|
NAZMİ SAVAŞ
|
2 MAÇ
|
GÖÇMENKÖY İYSK
|
MUSTAFA ÖZBEK
|
1 MAÇ
|
ÇANAKKALE TSK
|
HASAN ÇAĞAKAN ÇAKA
|
2 MAÇ
|
MESARYA SK
|
MEHMET YARDIMCI
|
1 MAÇ
|
CİHANGİR GSK
|
TOLGA DEPRELİ
|
3 MAÇ
|
DÖRTYOL SK
|
GÖRKEM TAŞ
|
3 MAÇ
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|
ABDULLAH ÇOMUNOĞLU
|
2 MAÇ
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|
ALİ YUSUF YAVUZ
|
1 MAÇ
|
YILMAZKÖY SK
|
AHMET SAMİ KARAKAŞ
|
2 MAÇ
|
4 SARI KART SEBEBİYLE 1 MAÇ CEZALI FUTBOLCULAR
|
KULÜP
|
FUTBOLCU
|
BİNATLI YSK
|
AHMET ULUHAN
|
BİNATLI YSK
|
ABDULLAH UMUT
|
GENÇLİK GÜCÜ TSK
|
TAYFUN DOĞAN
|
GÖNYELİ SK
|
CHARLES TEIKO FOLLEY
|
YENİCAMİ AK
|
ÜNAL KAYA
|
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
MURAT DELİBAŞ
|
AKOVA VUDA TÇB
|
UMUT GÖKTAŞ
|
AKOVA VUDA TÇB
|
İRFAN BOŞNAK
|
DOĞANCI SK
|
ERSEN ERSMERARSLAN
|
DÜZKAYA KOSK
|
OKAN KİBAR
|
YALOVA SK
|
GÖKHAN TİTİZ
|
MESARYA SK
|
ÜNER HUMMALOĞLU
|
ÇANAKKALE TSK
|
ÖMER KOTBAŞ
|
MARAŞ GSK
|
MUZAFFER YAZICI
|
KARŞIYAKA ASK
|
ENVER EREN ÇAĞLAYAN
|
DÖRTYOL SK
|
ARDA BAYRAM
|
KULÜP
|
ANTRENÖR/YÖNETİCİ/PERSONEL
|
CEZA
|
HAMİTKÖY ŞHSK
|
TEYSİR TARAZİ
|
1MAÇ
|
KARŞIYAKA ASK
|
SEREDAR ERSÖNMEZER
|
1 MAÇ
|
OZANKÖY SK
|
RIZA ERSEVEN
|
1 MAÇ
|
ÇETİNKAYA TSK
|
CEMAL PAŞA
|
1 MAÇ