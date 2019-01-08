Esentepe, Nijeryalı getirdi

Esentepe kadrosundan çıkardığı 2 yabancı futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Esentepe dün akşam 18 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu adaya getirdi. Francis, Türkiye'de Bartınspor ve Iğdırspor takımlarında forma giydi.
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