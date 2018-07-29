Esentepe, Nijeryalı deneyecek

K-PET Süper Lig' in yeni ekibi Esentepe, Nijeryalı Henry Odi'yi denemek için ülkeye getiriyor. 26 yaşında olan Henry Odi, son olarak Kosova Süper Lig'inde forma giydi. Forvet mevkisinde oynayan futbolcu, 4 Ağustos 'ta ülkeye gelecek.
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