Esentepe, Nijeryalı deneyecek

K-PET Süper Lig' in yeni ekibi Esentepe, Nijeryalı Henry Odi'yi denemek için ülkeye getiriyor. 26 yaşında olan Henry Odi, son olarak Kosova Süper Lig'inde forma giydi. Forvet mevkisinde oynayan futbolcu, 4 Ağustos 'ta ülkeye gelecek.