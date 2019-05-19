 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Öğrenciler “Hocama Dokunma” dedi
Öğrenciler “Hocama Dokunma” dedi
9 0
18 0
 
Yaptığımız hatalar gıdaların ömrünü kısaltıyor!
Yaptığımız hatalar gıdaların ömrünü kısaltıyor!
13 0
Deniz evinde tek geçiyor
Deniz evinde tek geçiyor
30 0
Mağusa MFÖ’yle coştu
Mağusa MFÖ’yle coştu
7 0
Eray Kenanoğlu'na silahlı saldırı yapanın kimliği tespit edildi
Eray Kenanoğlu'na silahlı saldırı yapanın kimliği tespit edildi
181 0
Kupalara MTG ambargosu
Kupalara MTG ambargosu
99 0
banner82

Esentepe mi, Binatlı mı?

banner27

Süper Ligden düşecek üçüncü takım Esentepe ve Binatlı’dan biri olacak. Esentepe ile Binatlı maçının berabere tamamlanması halinde, bir maç daha oynanacak

banner262
Esentepe mi, Binatlı mı?
banner267

K-PET Süper Ligden düşecek olan üçüncü ve son takım Esentepe ve Binatlı’dan biri olacak. Esentepe dün Baf Ülkü Yurdu’nu 4-0 mağlup ederken, Binatlı ise Küçük Kaymaklı’yı 3-1 ile geçti.

Esentepe, Atatürk Stadındaki Mustafa Öztugay’ın yönettiği maçta Baf Ülkü Yurdu’nu, Junuior, Efosa, Yakup ve Şükrü’nün golleriyle 4-0’lık skorla geçti.

Binatlı ise Küçük Kaymaklı’yı Mete Adanır Stadında Evren Karademir’in yönettiği maçta Victory, Jorge ve Mehmet Neşe’nin golleriyle 3-1’le geçerken, Küçük Kaymaklı’nın golünü Muhammed attı.

18’er puanlı Esentepe ile Binatlı arasında oynanacak olan ligden düşecek üçüncü takımın belirleneceği final maçı 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Esentepe ile Binatlı maçı berabere tamamlanması halinde, 2 takım arasında bir maç daha oynanacak. Baf Ülkü Yurdu - Küçük Kaymaklı maçı ise oynanmayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.