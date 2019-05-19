Esentepe mi, Binatlı mı?

Süper Ligden düşecek üçüncü takım Esentepe ve Binatlı’dan biri olacak. Esentepe ile Binatlı maçının berabere tamamlanması halinde, bir maç daha oynanacak

K-PET Süper Ligden düşecek olan üçüncü ve son takım Esentepe ve Binatlı’dan biri olacak. Esentepe dün Baf Ülkü Yurdu’nu 4-0 mağlup ederken, Binatlı ise Küçük Kaymaklı’yı 3-1 ile geçti.

Esentepe, Atatürk Stadındaki Mustafa Öztugay’ın yönettiği maçta Baf Ülkü Yurdu’nu, Junuior, Efosa, Yakup ve Şükrü’nün golleriyle 4-0’lık skorla geçti.

Binatlı ise Küçük Kaymaklı’yı Mete Adanır Stadında Evren Karademir’in yönettiği maçta Victory, Jorge ve Mehmet Neşe’nin golleriyle 3-1’le geçerken, Küçük Kaymaklı’nın golünü Muhammed attı.

18’er puanlı Esentepe ile Binatlı arasında oynanacak olan ligden düşecek üçüncü takımın belirleneceği final maçı 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Esentepe ile Binatlı maçı berabere tamamlanması halinde, 2 takım arasında bir maç daha oynanacak. Baf Ülkü Yurdu - Küçük Kaymaklı maçı ise oynanmayacak.