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Esentepe, Kolcu’dan haber bekliyor

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Esentepe, Kolcu’dan haber bekliyor
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K-Pet Süper Lig ekibi Esentepe’de ilk 6 haftada alınan kötü sonuçlar ve sadece 4 puan toplanılması sonucunda takımı K-Pet Süper Lige çıkaran teknik direktör Davut Kansu görevini bıraktı.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrasında dün takıma son antrenmanını yaptıran Davut Kansu, istifasını yönetime sunarken, yönetim istifayı kabul etti. Esentepe yönetimi, teknik direktör arayışına girerken Derviş Kolcu’ya teklif iletti. Merit Alsancak Yeşşilova’nın da teklif götürdüğü Derviş Kolcu’nun, Esentepe yönetimine bugün kesin kararını bildirmesi bekleniyor.

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