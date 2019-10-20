Esentepe kendine geldi

Esentepe, haftalardır süren kötü gidişini Lapta galibiyeti ile sonlandırarak kendine geldi. Lapta ise maçı kaybederek alt sıralardan uzaklaşma şansını kullanamadı

K-PET Birinci Ligde Esentepe Erdal Barut Stadında oynanan maçta Esentepe, Lapta’yı Ali Özer’in yönettiği maçta 1-0 mağlup etti.

Esentepe, haftalardır süren kötü gidişini Lapta galibiyeti ile sonlandırarak kendine geldi. Lapta ise maçı kaybederek alt sıralardan uzaklaşma şansını kullanamadı.

Maçın ilk devresinde her 2 takım da temkinli oynarken, devreden gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 berabere sonuçlandı.

İkinci devreye Esentepe etkili başlarken, 48. Dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Kağan’ın kaleciden dönen şutunu Eray filelere gönderdi. 1-0

Maçın 82. Dakikasında Lapta’dan Selçuk, 90+1. Dakikada ise Esentepe’den Eray kırmızı kart gördüler.