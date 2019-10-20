banner255
banner69
Cihangir’in zirve yürüyüşü
Cihangir’in zirve yürüyüşü
11 0
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
25 0
 
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
8 0
İskele’ye açık hava sınıfı
İskele’ye açık hava sınıfı
7 0
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
117 0
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
14 0
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
Güney’de nüfusun yüzde 23,9’u fakir
25 0
banner82

Esentepe kendine geldi

banner27

Esentepe, haftalardır süren kötü gidişini Lapta galibiyeti ile sonlandırarak kendine geldi. Lapta ise maçı kaybederek alt sıralardan uzaklaşma şansını kullanamadı

Esentepe kendine geldi
banner267

K-PET Birinci Ligde Esentepe Erdal Barut Stadında oynanan maçta Esentepe, Lapta’yı Ali Özer’in yönettiği maçta 1-0 mağlup etti.

Esentepe, haftalardır süren kötü gidişini Lapta galibiyeti ile sonlandırarak kendine geldi. Lapta ise maçı kaybederek alt sıralardan uzaklaşma şansını kullanamadı.

Maçın ilk devresinde her 2 takım da temkinli oynarken, devreden gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 berabere sonuçlandı.

 İkinci devreye Esentepe etkili başlarken, 48. Dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Kağan’ın kaleciden dönen şutunu Eray filelere gönderdi. 1-0

Maçın 82. Dakikasında Lapta’dan Selçuk, 90+1. Dakikada ise Esentepe’den Eray kırmızı kart gördüler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.