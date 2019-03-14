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Esentepe, Junior’dan yoksun kaldı

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Esentepe, Junior’dan yoksun kaldı
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K-PET Süper Ligde kalma mücadelesi veren Esentepe, zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanında yabancı futbolcusu Junior’dan yoksun olacak. Baf Ülkü Yurdu maçında sakatlığı olmasına rağmen riske edilen Junior’ın sakatlığı ilerlerken, futbolcu Mağusa Türk Gücü maçında forma giyemeyecek. Sane’nin de sezonu kapatmasından dolayı Esentepe’de bu maçta tek yabancı futbolcusu, Efosa Francis olacak.

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