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Esentepe hareketli

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Esentepe, hareketli günler geçirirken, Kamerunlu bir futbolcuyu adaya getirip, kalecisini Cihangir'e verdi. Esentepe, Mesarya ile oynadığı hazırlık maçını ise kazandı

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Esentepe hareketli
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Hamit SAKALLI K-PET Süper Lig'de ilk devreyi son sırada tamamlayan Esentepe, ikinci devrede ligde kalabilmek için devre arasında hareketli günler geçiriyor. Esentepe, eski futbolcusu Samory'nin önerisi ile dün akşam Kamerunlu kanat ve forvet oyuncusu Anthony Kevin'i dün akşam adaya getirdi. Bu arada Cihangir, Esentepe ile yollarını ayıran kaleci Ali Karal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Ali, Pazartesi günü Cihangir'in kampına katılacak. Esentepe ile geçtiğimiz gün anlaştığını açıklayan Mahmut Amasyalı takımdan ayrılma kararı aldığını kulübe bildirirken, başkan Umut Bahadır, Mahmut'un artık takıma dönme şansı olmadığını açıkladı. Esentepe, Hüseyin Çağer yönetiminde ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken, Mesarya ile oynadığı hazırlık maçını 6-1 kazandı.

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