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Esentepe, Geçitkale'den kaleci alacak

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Esentepe, Geçitkale'den kaleci alacak
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Hatay'da kamp çalışmalarını sürdüren Esentepe, transfer çalışmaları da yapıyor. K-PET Süper Lig ekibi Esentepe, BTM Birinci Lig ekibi Geçitkale'den kaleci Gürcan Güngör'ü kulübünden izinli olarak denemeye aldı. Gürcan ile ilgili son kararı Esentepe teknik heyeti verecek.

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