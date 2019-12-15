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Esentepe galibiyeti hatırladı

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Esentepe galibiyeti hatırladı

K-PET Birinci Ligin 14. haftasında Erdal Barut Stadında oynanan ve Hakan Ünal'ın yönettiği alt sıraların önemli maçını, ev sahibi Esentepe, Karşıyaka karşısında 2-0 kazandı.

Haftalardır galibiyet alamayan Esentepe, oldukça ağır bir sahada oynanan, futbolcuların çamur deryası içerisinde mücadele etmeye çalıştığı maçı kazanarak galibiyeti hatırlarken, sıralamada da rakibini geride bıraktı.

Maçın ilk devresinde daha istekli olan Esentepe 42'de Vurkan Görneçli'nin golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de oyunu kontrolünde tutan Esentepe, rakibine gol şansı vermezken, özellikle Şükrü'nün çalışkan futbolu dikkat çekti. Son dakikada Uğurcan skoru belirleyen golü attı. 2-0

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