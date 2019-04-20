Esentepe direniyor

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Şakir Azizoğlu, Necmi Bulut
Esentepe: Onur, Hasan, Uğurcan, Efosa, Kağan, Junior , Vurkan, Şükrü (Dk.36 Mahmut) Şahin ,Ahmet Çağer (Dk.85 Mustafa) Hüseyin Ermiş
TOL: Hüseyin Tutuş, İlker, Mehmet,(Dk.78 İsmet) Bilal, Turgut,Malik (Dk.32 Cevdet) Tonbara, Ahmet Saygı (Dk.70 Ali) Ahmet Can, Remzi, Ahmet Coşkun
Goller: Dk.60 Hasan Sungur, Dk.70 Junior Mfede, Dk.90+4 Efosa (Esentepe) , Dk.9 Ahmet Can Tokmak, Dk.19 ve 89 Tonbara Tiongoli (Türk Ocağı)
K-PET Süper Ligin 27. haftasında Esentepe konuk ettiği Türk Ocağı karşısında puanı uzatma dakikalarında kurtardı.
Lige tutunmak ve play outta maksimum puanla girmek isteyen Esentepe, konuk ettiği Türk Ocağı karşısında puanı Efosa’nın 90+4. dakikada attığı golle kurtardı.
Karşılaşmanın hemen başında iki farklı geriye düşen ve devreyi 2-0 mağlup kapatan Esentepe, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle skora dengeyi getirmeyi başardı. Türk Ocağı Tonbara ile 89.dakikada yeniden öne geçmeyi başarsa da 90+4.dakikada sahneye çıkan Efosa skora yeniden dengeyi getirerek maçın sonucunu belirledi. Esentepe aldığı bu beraberlikle puanını 23’e çıkardı ve direkt düşme hattının bir üzerinde play-out hattında yer almaya devam etti.
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
27
|
21
|
4
|
2
|
86
|
33
|
53
|
67
|
2.
|
27
|
21
|
3
|
3
|
79
|
29
|
50
|
65
|
3.
|
27
|
16
|
4
|
7
|
56
|
39
|
17
|
52
|
4.
|
27
|
17
|
1
|
9
|
53
|
37
|
16
|
52
|
5.
|
27
|
14
|
6
|
7
|
44
|
31
|
13
|
48
|
6.
|
27
|
12
|
5
|
10
|
48
|
39
|
9
|
41
|
7.
|
27
|
12
|
4
|
11
|
45
|
39
|
6
|
40
|
8.
|
27
|
12
|
3
|
12
|
44
|
40
|
4
|
39
|
9.
|
27
|
11
|
6
|
10
|
48
|
51
|
-3
|
39
|
10.
|
27
|
9
|
5
|
13
|
54
|
64
|
-10
|
32
|
11.
|
27
|
8
|
6
|
13
|
47
|
55
|
-8
|
30
|
12.
|
27
|
6
|
9
|
12
|
39
|
64
|
-25
|
27
|
13.
|
27
|
7
|
4
|
16
|
34
|
61
|
-27
|
25
|
14.
|
27
|
7
|
2
|
18
|
33
|
61
|
-28
|
23
|
15.
|
27
|
3
|
9
|
15
|
25
|
60
|
-35
|
18
|
16.
|
27
|
3
|
3
|
21
|
33
|
65
|
-32
|
12