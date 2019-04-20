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Esentepe direniyor

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Esentepe, Türk Ocağı karşısında puanı Efosa’nın son saniye golü ile almayı başarırken, ligde kalma umutlarını sürdürmeye devam etti. Türk Ocağı'nın ise 3 haftalık galibiyet serisi bu maçla sona erdi

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Esentepe direniyor
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Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Şakir Azizoğlu, Necmi Bulut

Esentepe: Onur, Hasan, Uğurcan, Efosa, Kağan, Junior , Vurkan, Şükrü (Dk.36 Mahmut) Şahin ,Ahmet Çağer (Dk.85 Mustafa) Hüseyin Ermiş

TOL: Hüseyin Tutuş, İlker, Mehmet,(Dk.78 İsmet) Bilal, Turgut,Malik (Dk.32 Cevdet) Tonbara, Ahmet Saygı (Dk.70 Ali) Ahmet Can, Remzi, Ahmet Coşkun

Goller: Dk.60 Hasan Sungur, Dk.70 Junior Mfede, Dk.90+4 Efosa  (Esentepe) , Dk.9 Ahmet Can Tokmak, Dk.19 ve 89 Tonbara Tiongoli (Türk Ocağı)

K-PET Süper Ligin 27. haftasında Esentepe konuk ettiği Türk Ocağı karşısında puanı uzatma dakikalarında kurtardı.

Lige tutunmak ve play outta maksimum puanla girmek isteyen Esentepe, konuk ettiği Türk Ocağı karşısında puanı Efosa’nın 90+4. dakikada attığı golle kurtardı.

Karşılaşmanın hemen başında iki farklı geriye düşen ve devreyi 2-0 mağlup kapatan Esentepe, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle skora dengeyi getirmeyi başardı. Türk Ocağı Tonbara ile 89.dakikada yeniden öne geçmeyi başarsa da 90+4.dakikada sahneye çıkan Efosa skora yeniden dengeyi getirerek maçın sonucunu belirledi. Esentepe aldığı bu beraberlikle puanını 23’e çıkardı ve direkt düşme hattının bir üzerinde play-out hattında yer almaya devam etti.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

27

21

4

2

86

33

53

67

2.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

27

21

3

3

79

29

50

65

3.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

27

16

4

7

56

39

17

52

4.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

27

17

1

9

53

37

16

52

5.

ÇETİNKAYA TSK

27

14

6

7

44

31

13

48

6.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

27

12

5

10

48

39

9

41

7.

LEFKE TSK

27

12

4

11

45

39

6

40

8.

GÖNYELİ SK

27

12

3

12

44

40

4

39

9.

CİHANGİR GSK

27

11

6

10

48

51

-3

39

10.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

27

9

5

13

54

64

-10

32

11.

BAF ÜLKÜ YURDU

27

8

6

13

47

55

-8

30

12.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

27

6

9

12

39

64

-25

27

13.

BİNATLI YSK

27

7

4

16

34

61

-27

25

14.

ESENTEPE KKSK

27

7

2

18

33

61

-28

23

15.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

27

3

9

15

25

60

-35

18

16.

GİRNE HALK EVİ

27

3

3

21

33

65

-32

12
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