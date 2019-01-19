Esentepe'den iyi sinyaller

K-PET Süper Lig'de ilk devreyi son sırada tamamlamasından sonra ikinci devreye daha hırslı hazırlanan Esentepe hazırlık maçlarında iyi sinyaller vermeye başladı.

Geçtiğimiz gün hazırlık maçında Türk Ocağı'nı 2-1 mağlup eden Esentepe, dün de Erdal Barut Stadı'nda konuk ettiği şampiyonluk adayı Doğan Türk Birliği'ni 2-0 mağlup etti.

Serkan Durmaz’ın yönettiği maçta Esentepe'nin gollerini Junior ve Hüseyin Ermiş atarken, Doğan Türk Birliği kalecisi Ozan, Henry Belle'nin penaltı vuruşunda gole izin vermedi.