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Esentepe'den, Dumlupınar'a kötü şaka

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Esentepe, ikinci Yonpaş Dumlupınar'ı deplasmanda mağlup ederek, alt sıralardan iyice uzaklaştı

Esentepe'den, Dumlupınar'a kötü şaka

K-PET Birinci Lig'de 15. haftanın önemli maçında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Esentepe, zirve hedefindeki Yonpaş Dumlupınar'ı geriye düştüğü maçta deplasmanda mağlup ederek haftanın sürprizini gerçekleştirdi.

Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan ve Hüseyin Özkan'ın yönettiği maçın ilk devresinden gol sesi çıkmadı. 0-0

İkinci devreye Yonpaş Dumlupınar hızlı başladı. 59. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Hüseyin Kayalılar, takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın son bölümünde Esentepe oyuna ağırlığını koyarken, 74'te Şükrü skora denge getirdi. 1-1 Son bölümde tansiyon yükselirken, son dakikada Mustafa Günlü takımını deplasmanda öne geçirirken, skoru belirledi. Yonpaş Dumlupınar, Abbas kırmızı kart gördü.                   

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