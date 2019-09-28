Esentepe'de tıs yok

Richard BEALE

K-PET Birinci Ligde çıkış arayan 2 takım Esentepe ile Bostancı Bağcıl arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmazken, maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Erdal Barut Stadında Serkan Durmaz'ın yönettiği maçın ilk devresinde her 2 takım da çok kötü bir futbol oynarken, devre 0-0 bitti.

İlk devrenin son dakikalarında 43'te Arda Olagake'nin kırmızı kart görmesiyle ikinci devreye 10 kişi oynayan Bostancı Bağcıl karşısında Esentepe çok sayıda gol pozisyonu bulmasına rağmen, gerek şanssızlık gerekse de beceriksizlik sonucu bunları gole çeviremedi ve maç 0-0 tamamlandı.