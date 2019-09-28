 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Şampiyon Başkent'te uyandı
Şampiyon Başkent'te uyandı
20 0
Makyajlı Land Rover Discovery
Makyajlı Land Rover Discovery
24 0
 
Pulyacılar kampta
Pulyacılar kampta
231 0
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
57 0
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
163 0
Hedefleri üçte üç yapmak
Hedefleri üçte üç yapmak
68 0
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
89 0
banner82

Esentepe'de tıs yok

banner27

Esentepe'de tıs yok
banner267

Richard BEALE

K-PET Birinci Ligde çıkış arayan 2 takım Esentepe ile Bostancı Bağcıl arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmazken, maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Erdal Barut Stadında Serkan Durmaz'ın yönettiği maçın ilk devresinde her 2 takım da çok kötü bir futbol oynarken, devre 0-0 bitti.

İlk devrenin son dakikalarında 43'te Arda Olagake'nin kırmızı kart görmesiyle ikinci devreye 10 kişi oynayan Bostancı Bağcıl karşısında Esentepe çok sayıda gol pozisyonu bulmasına rağmen, gerek şanssızlık gerekse de beceriksizlik sonucu bunları gole çeviremedi ve maç 0-0 tamamlandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.