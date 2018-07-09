Esentepe'de süper sıkıntı

Esentepe'de, K-PET Süper Lige çıkmanın mutluluğu yarım kalırken, kulübe başkan adayı bulunamıyor. Gökmen Güneş' in başkanlığı bırakma kararı sonrasında kulübe başkan adayı bulunamıyor. Süper Lig'de mücadele etmenin getireceği mali yük nedeniyle başkan adayının çıkmadığı kulüpte, bu akşam yapılacak genel kurulun da yine ertelenmesi bekleniyor.
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