Esentepe de Süper Lig’de

K-PET Süper Lig’de yükselen ikinci takım Esentepe oldu. Esentepe, Mehmetçik’i mağlup ederek küme düştüğü 2008-2009 sezonundan 9 sene sonra en üst lige döndü. Kaya Mehmetçik ise aldığı mağlubiyetle BTM Birinci Lige düştü. Dumlupınar'a sahasında yenilen Görneç de BTM Birinci Lige düştü

K-PET Birinci Lig’de şampiyon Gönyeli’den sonra K-PET Süper Lige yükselen ikinci takım Esentepe oldu. Esentepe, Mehmetçik’i mağlup ederek küme düştüğü 2008-2009 sezonundan 9 sene sonra en üst lige döndü.

Eser’in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Esentepe, Mehmetçik’i 88. Dakikada kaptan Başak’ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Mehmetçik aldığı mağlubiyetle küme düştü.

Girne Halk Evi, play off oynayacak

Yankı ile öne geçmesine rağmen Girne Halk Evi deplasmanda Çanakkal e’ye 2-1 mağlup olarak direk çıkma şansını kaybederken, Süper Lig için play off oynayacak. Direk düşme tehlikesini Ramazan ve Selçuk’un golleriyle atlatan Çanakkale, ligde kalmak için play out oynayacak. Çanakkaleliler maçtan sonra büyük sevinç yaşadılar.

Dumlupınar play off aşkına kazandı

Ligden düşen Görneç’i deplasmanda Yıldıray, Can, Mustafa Sakallı ve Mustafa Çelik’in golleriyle 4-1 mağlup eden Dumlupınar, K-PET Birinci Lig’de, play off oynamayı garantiledi.

Bağcıl canı için kazandı

K-PET Birinci Lig’de son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Mormenekşe, evinde Bostancı Bağcıl’a 2-1 mağlup olarak, play off oynamak için son haftayı beklemek zorunda kaldı. Bostancı Bağcıl ise play out oynamamak için son haftayı bekleyecek.

Değirmenlik’ten kritik galibiyet

Play out oynamak istemeyen Değirmenlik, birebir rakibi Lapta’yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Değirmenlik’ten Süleyman Şeb hat trick yaparken, İsmail Demir’in 2 golü Lapta’ya yeterli olmadı.

Akova’dan can alıcı galibiyet

Play out oynamak istemeyen Akova, birebir rakibi Doğancı’yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Doğancı’nın play out oynaması kesinleşirken, Akova son haftayı bekleyecek. Akova’nın gollerini Osman ve İrfan, Doğancı’nın ise Salih Oyal attı.

Göçmen istediğini aldı

Göçmenköy, Play out oynamamak için kendisine gerekli olan 1 puanı Maraş karşısında almayı başarırken, son haftaya rahat girecek. Göçmenköy’ün gollerini Kadir, Mehmet ve Barkın attı. Play out oynama şansını sürdüren hattın dışındaki Maraş’ın gollerini ise Hasan Şemmedi, Hasan Özçelik ve Yavmi attı.