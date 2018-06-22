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Esentepe'de minikler sahaya indi

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Esentepe'de minikler sahaya indi
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K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'de alt yapı sorumlusu Gökhan Kim'in organize ettiği minikler futbol turnuvası düzenlendi.

Esentepe'deki halı sahada düzenlenen turnuvada şampiyonluğu Burak Tümkan ve Raşit Özügüney'in çalıştırdığı takım elde etti. Takım Bartu, Kaya, Doğa, Çakır, Samet ve Yağız'dan oluştu. Özellikle Kaya attığı gollerle takımda ön plana çıkan futbolcu oldu.

Turnuvanın ikincisi olan takım ise Okan Kibar'ın çalıştırdığı takım oldu. Turnuva sonunda minik futbolculara ödüllerini, Esentepe Spor Kulübü başkanı Gökmen Güneş takdim etti.

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