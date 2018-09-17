Esentepe'de, Kılıç da imzaladı

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe'de, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala resmi imzalar atılmaya devam ediyor. Şahin, Salih, Uğurcan, Yakup ve Hasan'dan sonra Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır, dün 1 futbolcuya daha imza attırdı. Karşıyaka'dan kiralık olarak transfer edilen Mustafa Kılıç da Esentepe'ye imza atan futbolcular arasına girerken, Mustafa'nın ara transferde bonservisi de alınacak.