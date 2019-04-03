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Esentepe'de kara bulutlar dolaşıyor

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Esentepe'de kara bulutlar dolaşıyor
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K-PET Süper Ligde kalmak için büyük bir mücadele veren Esentepe’de futbolcuların yaşadıkları sakatlıklar moral bozuyor. Son olarak 3-2 kazanılan Küçük Kaymaklı deplasmanında omzundan sakatlanan Kağan Görneçli ile Muhammet Karal'ın kasık sakatlıkları takımda moralleri bozdu.

Her 2 futbolcu da ameliyat olacak. Omzunda tendon bağları kopan Kağan ile kasığından sakatlanan Muhammed, Esentepe’nin, Merit Alsancak Yeşilova ile oynayacağı maçtan itibaren takımda forma giyemeyecekler. Her 2 futbolcu da Tidiane Sane gibi sezonu kapattılar.

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