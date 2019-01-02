Esentepe, Çağer ile görüştü

Berk TURSAN

K-PET Süper Lig'de ilk devreyi son sırada tamamlayan Esentepe'de Umut Bahadır başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışıyor.

İlk devrede Davut Kansu ve Necati Tilki ile çalışan, ancak devreyi son sırada tamamlayan Esentepe’de, ikinci devre hazırlıkları öncesinde yeni teknik direktörünü belirlemek istiyor. Bu bağlamda da Esentepe yönetimi dün akşam deneyimli teknik adam Hüseyin Çağer (Maradona) ile görüştü. Görüşme olumlu geçerken, konunun bugün netleşmesi bekleniyor.