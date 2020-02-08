Esentepe, Bostancı’da esti

Rüzgarlı bir havada oynanan Bostancı Bağcıl ile Esentepe arasındaki mücadeleyi Esentepe, deplasmanda 2-1 kazandı

Richard BEALE

K-PET Birinci Lig’de Bağcıl Stadında Bostancı Bağcıl ile Esentepe arasında oynanan ve İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği mücadeleyi Esentepe, deplasmanda 2-1 kazandı.

Sert rüzgar altında oynanan maçta 2 takım da rüzgara karşı adeta savaşırken,ilk devrede iki takım da çok az gol şansı yakalayabildiler. Esentepe’nin daha iyi olduğuilk yarı 0-0 sona erdi.

Zor şartlarda oynanan maçın ikinci yarısında rüzgaretkisini azaltırken, devre Esentepe'nin kontrolünde geçti.

55. dakikada Eray'ın, Uğurcan'ın pasını gole çevirmesi Esentepe geçti. 0-1 61. dakikada Kaan’ın soldan ortasında ileEsentepe, Şükrü ile 2-0 öne geçti. 87. dakikada Mustafa Gardiyanoğlu'nun kafa vuruşuyla skor belirlendi. 1-2 Esentepe'nin deplasman galibiyetinde yerinde müdahaleleriyle defans futbolcusu Şahin Şeker ön plana çıktı.