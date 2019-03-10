Esentepe, Baf'ı ateş hattına çekti

Esentepe, Baf Ülkü Yurdu'nu mağlup ederek play out hattına çıkarken, önemli eksiklerle çıktığı maçı kaybeden Baf Ülkü Yurdu play out hattına girme tehlikesi yaşamaya başladı

Stad: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Özal Çağlayan

Esentepe: Onur, Uğurcan, Mahmut, Yakup, Efosa Francis, Kağan (Dk.90 Emre), Vurkan (Dk.70 Hüseyin), Şükrü, Junior (Dk.78 Ahmet Çağer), Mustafa, Hasan

BÜY: Erdoğan, Lawal, Fikri, İbrahim, Hafız, Görkem, Metin, Berk, Hasan, Onur (Dk 51 Hasan Bucak), Hürcan Şenkardeşler (Dk.20 Mustafa) (Dk.68 Ömer)

Goller: Dk.49 ve 86 Efosa Francis (Esentepe)

K-PET Süper Ligde Esentepe, Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu'nu da Efosa Francis’in golleri ile 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alırken, sıralamada direk düşme hattının üzerine çıkmayı başardı.

Hafta içi yaşadığı sorunların sonrasında maça çıkan Baf Ülkü Yurdu karşısında 3 puanı getiren golleri Francis Efosa kaydetti.

Maçın ilk devresinde Esentepe daha etkili olmasına rağmen, kaleci Erdoğan'ı geçmekte zorlandı ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrede ise Esentepe baskısını artırırken, Efosa Francis, 49 ve 86. dakikalarda attığı gollerle takımının maçı 2-0 kazanmasını sağladı.