Esentepe alt yapısından örnek davranış

Gökhan Kim'in koordinatörlüğünde alt yapı çalışmalarını sürdüren Esentepe alt yapısında yer alan futbolcular örnek bir davranışa imza attılar.

Zemini yenilenen Erdal Barut Stadı'nın zemininde yer alan taşları toplayan Esentepeli çocukların bu davranışı ile ilgili olarak Gökhan Kim şu açıklamaları yaptı:

"Alt yapı oyuncularımız yeni ekilen çim sahamızdaki taşları topladılar. Buraya gelen miniklerimize ve çocuklarını bizlere yardımcı olması için teşvik eden tüm ailelere, kulübüm adına çok teşekkür ederim. Bizlerle beraber olan Orhan Bayandursun ve Sevinç Bayandursun arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi iletirim."