Esentepe ağır yaralı

Girne Halk Evi’ne konuk olacak olan Esentepe, üç önemli oyuncusundan yararlanamayacağı maça Mahmut ile Ahmet Karal’ı yetiştirmek istiyor

Talat NURTUNÇ

K-PET Birinci Lig’de bu akşam saat 19:00’da zirve mücadelesi yapan Esentepe, Mete Adanır Stadı’nda, bire bir rakiplerinden Girne Halk Evi’ne konuk olacak.

26. haftanın erteleme maçı olan maçı Hasan Eriş, Hakan Ünal ve Nejmi Bulut hakem üçlüsü yönetecek. Zorlu maç öncesinde Esentepe’de kadro sıkıntısı yaşanıyor. Takımın tecrübeli defans futbolcusu Şahin Şeker bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca ikizi ve anneannesi vefat ettiği için Türkiye’de bulunan Hasan Sungur ile geçtiğimiz haftaki maçta dizi dönen genç Mustafa da kadroda yer almayacaklar.

Takımın önemli ismi Mahmut ile Ahmet Karal’ın ise sakatlıkları devam ederken, bu futbolcuların durumları maç saatinde belli olacak.