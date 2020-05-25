Esentepe 3 maç yapacak

Richard BEALE

Bakanlar Kurulu tarafından antrenmanlara izin verilmesi sonrasında, K-PET Liglerinde mücadele eden takımlar son 8 maç için antrenmanlarını sürdürürlerken, Haziran ayının ilk günlerinde hazırlık maçlarına da başlayacaklar.

Girne bölgesi takımlarından Esentepe de maçların olası başlama tarihi olan 18 Haziran tarihine kadar 3 hazırlık maçı yapacak.

Esentepe, 6 Haziran’da Görneç, 10 Haziran’da Düzkaya ve 13 Haziran’da ise Gençler Birliği ile hazırlık maçları oynayarak hazırlık sürecini tamamlayacak.